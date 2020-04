Łukasz Szumowski o terminie wyborów prezydenckich: "Najlepszym rozwiązaniem jest PRZEŁOŻENIE O DWA LATA"

Annika 55 min. temu zgłoś do moderacji 390 24 Odpowiedz

Uważam, że słuszna decyzja Pana Min. Szumowskiego! Najrozsądniejsza. 1- teraz nie czas na wybory. 2- gdyby powiedział, że popiera wybory korespondencyjne byłoby źle, 3 - gdyby powiedział, że gdyby powiedział, że jest przeciwko korespondencyjnym teraz byłoby również źle. 4 - Wybrał najrozsądniej! Pomijam swoje poglądy. I jeszcze kilka innych uwag: pech chciał, żeby wybory prezydenckie przypadały na okres ogólnoświatowej pandemii. Jak je zorganizować? Mamy wybór: 1. Przeprowadzić normalnie wybory - tego nie chce ani opozycja ani partia rządząca 2. Przesunąć wybory o dwa lata - tego chce partia rządząca, ale wymaga poprawek w konstytucji na co opozycja nigdy się nie zgodzi, chociaż moim zdaniem jest to najlepsze wyjście 3. Wprowadzić stan klęski żywiołowej - wiąże się to z ogromnymi odszkodowaniami za nieuzyskane przychody dla firm, które dysponują armiami prawników, a podatki w naszym kraju płacą tylko ich pracownicy (globalizacja, raje podatkowe itp), jest to marzenie opozycji, ponieważ po takim ruchu kraj zostanie zadłużony do tego stopnia, że partia rządząca straci władzę w bardzo szybkim tempie, a po przejęciu władzy dzisiejsza opozycja o wszystkie braki budżetowe będzie obwiniać decyzję obecnej partii rządzącej 4. Przeprowadzić wybory korespondencyjnie- troszkę idiotyzm, chociaż najlepiej byłoby wprowadzić ogólnospołeczną akcję zachęcającą do nie brania w nich udziału, przeprowadzić je, a potem uznać za nieważne i zrealizować je w normalnym trybie za dwa lata Nie przepadam za pisem, po, psl, konfederacją, lewicą, sld itd. Ale opozycjo błagam wymyśl coś, co nie zniszczy nas jako narodu i będzie zgodne z konstytucją.