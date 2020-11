Łukasz z "Hotel Paradise" został zaatakowany przez INNEGO UCZESTNIKA programu? "Mój serdeczny kolega uderzył mnie butelką w głowę"

O 24-latku zrobiło się znów głośno ponad miesiąc temu, gdy Łukasz został napadnięty w trakcie imprezy. Karpiński ujawnił na Instagramie, że uderzono go butelką w tył głowy, w wyniku czego upadł i złamał rękę . Ostatecznie chłopak trafił do szpitala.

Teraz okazuje się, że na wrześniowym wydarzeniu, podczas którego Łukasz padł ofiarą pobicia, byli obecni niemal wszyscy uczestnicy drugiej edycji TVN-owskiej produkcji . W rozmowie z Pomponikiem trener personalny wyjawił, że w trakcie zabawy doszło do ostrej wymiany zdań z jednym z kolegów. Karpiński sugeruje, że to jeden z "gwiazdorów" HP jest odpowiedzialny za nieoczekiwany atak i jego późniejszy pobyt w szpitalu.

Mój serdeczny kolega uderzył mnie butelką w głowę, kiedy chciałem go rozdzielić z innym moim człowiekiem - twierdzi Łukasz. Zachował się jak frajer. On czuł chyba do mnie zawiść albo zazdrość. Po uderzeniu upadłem na rękę, a łokieć wyszedł mi ze stawu. Ręka praktycznie wisiała. (...) Była to dla mnie przykra sytuacja, tym bardziej że robiąc duży projekt z TVN-em, przyszła taka niespodzianka. Uziemiła mnie na długi czas. Straciłem trochę forsy, zdrowia i nerwów. Bardzo nieprzyjemna sytuacja.