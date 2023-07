Łysi mężczyźni częściej odnoszą sukcesy? Zaskakujące wyniki badań

Ciekawe jest to, że uczestnicy badania zwracali uwagę na to, czy mężczyzna jest całkowicie łysy. Jeśli miał choć trochę włosów lub zaczynały się u niego zakola, nie przypisywali mu już takich samych cech .

Seth Godin, znany mówca i ekspert ds. marketingu, który od dwóch dekad jest całkowicie łysy, podzielił się swoją opinią na łamach "Wall Street Journal". Według niego, nie chodzi o to, że golenie głowy gwarantuje sukces. Raczej jest to wyraźny symbol aktywności i zdolności do podejmowania decyzji.