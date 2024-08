Maciej Dowbor olał nagranie, które wykonali dla niego przyjaciele z Polsatu? Rock: "Kiedyś by się odniósł, teraz się nie odniósł" (WIDEO)

To już oficjalne - Maciej Dowbor dołączył do grona prowadzących "Dzień Dobry TVN". Wieści o uzupełnieniu szeregów śniadaniówki o nową twarz ogłoszono podczas trzeciego dnia Top of the Top Sopot Festival 2024. W poniedziałek prezenter już pojawił się na antenie, jednak jeszcze nie jako główny prowadzący, a jako część tvn-owskiej ekipy.

Maciej Rock zapytany o transfer Macieja Dowbora do TVN

Wieści o tym, że Maciej Dowbor dołączy do zespołu konkurencyjnego pasma śniadaniowego, były dla wielu zaskoczeniem. Gdy wszystko się potwierdziło, prezenter mógł liczyć na wsparcie znanych znajomych, w tym oczywiście tych z Polsatu. Maciej Rock i Agnieszka Hyży sprezentowali mu nawet specjalne nagranie, którym podzielili się na Instagramie.

Maciej Dowbor, POWODZENIA! Mamy nadzieję, że będziemy pracować w tym samych godzinach - napisali przy okazji filmiku, który spotkał się z poklaskiem internautów.

Serduszko czy miły komentarz zostawiły po sobie dziesiątki fanów, ale także kilka znanych osobistości. Wśród nich zabrakło jednak samego Maćka, o co zapytała Rocka nasza reporterka, Simona Stolicka. W odpowiedzi prowadzący "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" snuł domysły, z czego mogło to wynikać.

Ty z Agnieszką we wspaniały sposób zareagowaliście na tę wiadomość, stworzyliście fajny filmik, ale zauważyłam, że Maciej na ten filmik nie odpowiedział. Czy coś jest na rzeczy? - zapytała nasza reporterka.

Może już nie może, nie wiem, jakie kontrakty ma podpisane Maciej, może nie może się odnosić do twarzy z innej, konkurencyjnej telewizji. No nie mam pojęcia, nie wiem. Kiedyś by się odniósł, tyle wiem, teraz się nie odniósł - dumał Maciej Rock.

Jednocześnie przyznał, że będzie mu go brakowało w Polsacie jako przyjaciela. Jak twierdzi, sam nie wiedział o jego transferze, bo starannie zadbano, aby zachować to w tajemnicy do samego końca.

Nikt o tym nie wiedział. Zdaje się, że nikt o tym nie wiedział też w TVN. Mieliśmy jakieś sygnały, że Maciek może iść do TVN, ale nikt z naszych znajomych nie był w stanie tego potwierdzić, bo podobno również tam było to utrzymywane w tajemnicy.

