Maciej Kurzajewski wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"!

Ruszyła giełda nazwisk nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" , która wystartuje za niecałe 2 miesiące. Już w finale poprzedniej serii ogłoszono, że do rywalizacji o Kryształową Kulę stanie Blanka . W ostatnich tygodniach w programie śniadaniowym "Halo, tu Polsat" swoją obecność w show potwierdziły też Adrianna Borek oraz Maria Jeleniewska . Z pewnością jednak największy rollercoaster emocji zagwarantuje nam powracająca na parkiet Agnieszka Kaczorowska .

Do tej pory nie poznaliśmy jej tanecznego partnera. Być może zostanie nim gospodarz porannego pasma Polsatu... Maciej Kurzajewski . 51-letni dziennikarz sportowy ponoć uległ w końcu namowom produkcji, dzięki czemu już wiosną będziemy mogli obserwować jego zmagania z sambą i walcem wiedeńskim.

Maciej Kurzajewski zatańczy na oczach milionów widzów

Prezenter pojawił się gościnnie na widowni podczas jednego z odcinków poprzedniej serii. Krzysztof Ibisz zapytał go wówczas, czy jest szansa, by w przyszłości zasilił obsadę programu. Ten udzielił wymijającej odpowiedzi, zalotnie uśmiechając się do kamery.