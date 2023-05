Maciej Maleńczuk żali się, że otrzymywał GROŹBY, po których bał się o bezpieczeństwo bliskich. "Obiecywano, że ZGWAŁCĄ mi córki"

sylwia 15 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Mam wrażenie, że ludziom się wydaje (tego nie wiem, bo skąd mam wiedzieć co ludzie myślą), że im bardziej mięsem rzucają, im bardziej kogoś zwyzywają to są głośniejsi i lepiej ich słychać. Zastanówcie się czy rzeczywiście tak jest, bo gdy ja widzę wykrzykniki, wielkie litery w komentarzach, to już wiem, że ten ktoś ciśnienia nie trzyma, bo inni nie chcą żyć tak jak on by tego chciał. Nie ma co takiego wypocin czytać, bo i tak narzuci swoje poglądy, które często są prostym odbiciem jego własnych problemów.