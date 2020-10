Maciej Musiał atakowany za wsparcie strajku kobiet. "Taki z ciebie katolik?"

Oprońcy 9 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

Odwiedźcie taką rodzinę z chorym dzieckiem, zgłoście się do wolontariatu jako pomoc takim rodzicom na co dzień nawet 2 godziny czy do ośrodka, który zajmuje się dziećmi chorymi na i walczącymi każdego dnia o życie. Popatrzcie jak to wygląda od środka 24 h na dobre najlepiej. I zastanówcie się przez ułamek sekundy czy bylibycie zdolni tdo takiego poswiecienia, heroicznej walki. Gdzie jesteście na co dzień? Interesujecie się takimi rodzinami i ich dziećmi? Wpłacacie datki na pomoc? Piszecie pisma do rządu aby wspierały mocniej finansowo takie rodziny, chodzicie do organizacji, żeby pomogły tym Xsińskim bo mają ciężko chore dziecko o które codziennie walczą? Modlicie się żarliwie za nich skoro nazywacie się katolikami a innych mordercami? Szczerze wątpię. Może to 2% albo i nie. Chodzi o wybór. Nie każdy temu podoła, nie każdy to uniesie. Zmuszenie do takiego heroizmu może przynieść więcej tragedii niz dobra.