Pielgrzym Maciej Musiał wędruje Drogą św. Jakuba. Internautka: "Taki normalny, nie gwiazdorzy. ROBI TO, CO KOCHA" (FOTO)

Trzeba przyznać, że Maciej Musiał nie jest typowym celebrytą młodego pokolenia, który dzień w dzień zaciekle walczy o lajki, nie odpuszczając sobie przy tym żadnej okazji do pozowania na ściance. W przeciwieństwie do kolegów z branży, aktor Rodzinki.pl odpuścił sobie nadmierne epatowanie swoim życiem osobistym w sieci, nie wykorzystując w pełni swojego "medialnego potencjału". Nie oznacza to jednak, że nie lubi obracać się w gronie znanych i lubianych: 25-latek może pochwalić się szerokimi znajomościami w przemyśle rozrywkowym, chętnie spotykając się na mieście z różnej maści celebrytami. Jedną z nich jest między innymi Julia Wieniawa, z którą jakiś czas temu Maciek "uderzył w tango", tym samym wywołując lawinę plotek.

Tym, co odróżnia Maćka od reszty popularnych rówieśników, jest fakt, że nie kryje się ze swoją wiarą, a wręcz przeciwnie: często podkreśla, jak ważną rolę odgrywa w jego życiu. Musiał twierdzi, że to właśnie Bóg sprawił, iż nie odbiła mu sodówka do głowy, dzięki czemu - pomimo kolejnych sukcesów na koncie - udało mu się pozostać "normalnym" i zachować równowagę psychiczną.

W złapaniu dystansu gwiazdorowi pomagają podróże. Tym razem serialowy Tomek postanowił wybrać się aż do Portugalii, gdzie udał się na pielgrzymkę słynną Drogą św. Jakuba prowadzącą aż do Hiszpanii. Na serii zdjęć i nagrań udostępnionych przez Maćka widzimy go z wielkim plecakiem, maszerującym wśród pięknych krajobrazów.

CAMINO Portugalia - Hiszpania - napisał Maciek.

Jako że warszawiak może pochwalić się sporym gronem fanów, pod postem szybko pojawiła się lawina komentarzy, w których internauci nie kryli swojego zachwytu nad "kompletnym brakiem gwiazdorstwa" Musiała.

"Piękny jesteś na tej pielgrzymce", "Właśnie za to cię uwielbiam! Taki normalny, nie gwiazdorzy, robi to, co kocha", "Ogromny szacunek! Bardzo mi zaimponowałeś" - pisali.

Wam też zaimponował?