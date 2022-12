Maciej Musiał pozuje z mamą pod palmami w Dominikanie. Internauci: "JAK RODZEŃSTWO" (ZDJĘCIA)

Kariera Macieja Musiała w ostatnich latach wyraźnie nabiera tempa. 27-latek regularnie pojawia się na ekranie, w tym również w produkcjach zagranicznych. Ostatnio aktor wystąpił na przykład w głośnym serialu Netfliksa "1899". Wszystko wskazuje na to, że Musiał może pochwalić się nie tylko udanym życiem zawodowym, lecz również osobistym. Aktor od kilku miesięcy spotyka się bowiem z modelką Weroniką Targońską. Niedawno para wybrała się razem do Wiednia i ochoczo relacjonowała zimową wycieczkę na swoich instagramowych profilach.

Maciej Musiał na wakacjach z mamą. Anna Musiał pochwaliła się zdjęciami z synem

Okazuje się, że niedługo po wyprawie do Austrii Maciej Musiał postanowił udać się w kolejną zagraniczną podróż. Tym razem nie towarzyszyła mu jednak ukochana, lecz mama. Choć sam aktor jak na razie nie pochwalił się zdjęciami z rodzinnych wakacji w Dominikanie, Anna Musiał nie zapomniała zrelacjonować wypadu z synem na swoim instagramowym profilu.

Maciej Musiał i jego mama spędzili święta za granicą

Okazuje się, że Maciej Musiał oraz jego mama wyjechali z Polski już kilka dni temu i to właśnie w Dominikanie obchodzili tegoroczne Święta Bożego Narodzenia. Aktor już jakiś czas temu opowiadał o tegorocznych gwiazdkowych planach. W niedawnej rozmowie z serwisem Cozatydzien 29-latek przyznał, że wraz z mamą zawsze spędzał święta u ukochanego dziadka, który odszedł pod koniec października. W tym roku Musiałowie postanowili więc w tym czasie udać się za granicę.

Co roku spędzaliśmy czas z mamą u dziadka. Już go z nami nie ma, więc szukamy delikatnej odskoczni od tradycji. Wyjeżdżamy na chwilę w takie cieplejsze miejsce, by zmienić sposób spędzania tego czasu, ale zawsze czekałem na te święta - powiedział w rozmowie z serwisem.