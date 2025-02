Maciej Pela odpowiada internaucie, który wbija szpilę Kaczorowskiej: "Nie wszyscy to doceniają, mając takie osoby u boku"

Jeszcze ktoś ma wątpliwości co do zmian klimatycznych i konieczności działań w tej sprawie? Od co najmniej 2015 r. (a więc od 10 lat) sytuacja związana z suszą hydrologiczną w analogicznym okresie (czyli luty) nie była aż tak zła. Dziś (20.02) na ponad 40 stacjach (na ok. 650) przepływ wody znajduje się poniżej wartości średniego niskiego przepływu (SNQ) dla danej rzeki. Być może nie jest to duża liczba stacji, biorąc pod uwagę całą Polskę, jednak niepokojący jest trend rosnący (stacji z przepływem poniżej SNQ przybywa praktycznie z dnia na dzień). Chociaż trwa zima i miejscami notowany jest silny mróz i pokrywa śnieżna, to jednak nie jest to taka zima, która byłaby korzystna dla gleby i rzek. Przede wszystkim śniegu jest za mało a temperatura na ogół jest anomalnie wysoka (grudzień 2024 r. i styczeń 2025 r. były anomalnie ciepłe). W okresie wiosennych roztopów pokrywa śnieżna ulega redukcji a jej zazwyczaj stopniowe topnienie spokojnie zasila cieki, ziemię i warstwy podziemne w wodę, która następnie jest pobierana przez korzenie. 🌬Dodatkowo, silny mróz szkodzi naziemnym częściom roślin, które przykryłby śnieg i zapewnił ochronę przed zimnem. Brak znaczącej pokrywy śnieżnej oraz rosnąca temperatura powietrza i wzrost ewapotranspiracji oznacza rozwój suszy już od wiosny. Powoli zbliża się koniec lutego 2025 r. Dnia 1 marca powitamy meteorologiczną wiosnę a coraz więcej roślin stopniowo będzie rozpoczynać swoją wegetację. Jednak należy się spodziewać, że również w tym roku wzrost, rozwój, kwitnienie i owocowanie roślin będzie znacznie utrudnione przez niedobór wody w glebie. Susza glebowa to poważny problem, występujący razem z innymi rodzajami suszy (meteorologicznej, hydrologicznej i hydrogeologicznej). Niższe plony oznaczają wyższe ceny w sklepach i na rynkach a to dotknie nas wszystkich i naszych portfeli.