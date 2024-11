Maciej Pela reaguje na wywiad ŻONY w TVN i pokazuje dowód (?) na "USTAWIONĄ rozmowę i wyreżyserowane dialogi"

Rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli wywołało w mediach prawdziwą burzę. Zainteresowani długo nie zabierali głosu w sprawie, ale po wielu dniach podchodów wygląda na to, że doszliśmy do przełomu. We wtorek Kaczorowska gościła na kanapie u Kuby Wojewódzkiego i opowiedziała nieco o ostatnich zmianach w jej życiu prywatnym.

Sama trochę na siebie to ściągnęłam, bo dużo swojego życia prywatnego pokazałam - przyznała. Tak, rozstaliśmy się, natomiast układamy sobie tę nową rzeczywistość i zupełnie nie wiem, w jaki sposób to przeniknęło do mediów.

Agnieszka Kaczorowska rozgadała się u Kuby Wojewódzkiego. Maciej Pela już zareagował

Na pytanie o to, kto zawinił, Agnieszka stwierdziła jedynie, że "do tanga trzeba dwojga" i "w rozstaniu uczestniczą obie strony". Jedna ze stron dostała szansę, aby opowiedzieć o tym w telewizji, więc druga też nie mogła zostawić sprawy bez odpowiedzi. We wtorek wieczorem na InstaStories Macieja Peli pojawiły się wpisy, w których odniósł się do obecności (wciąż jeszcze) małżonki w programie TVN-u.

Droga insta-ekipo wsparcia. Pytacie, czy oglądam - zaczął. Nie oglądam, bo śpiewam "O mój rozmarynie" córce, która ma duszności. I nie może spać.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska odmawia wywiadu na warszawskim evencie!

Na tym jednak nie poprzestał. W kolejnym wpisie zareagował już dużo ostrzej, a jako tło pokazał tajemnicze zapiski na kartce papieru, które nawiązują właśnie do ich rozstania.

A jeśli wy oglądacie: pamiętajcie, że to jest szołbiz. Białe, czarne, beżowe, buraczkowe. Ustawiona rozmowa, wyreżyserowane dialogi, ustalone teksty.

Na koniec udostępnił nagranie, na którym tańczy i skorzystał z okazji, aby wystosować do obserwujących krótki apel.

Ja ten czas poświęciłem na coś innego - stwierdził. Jeśli mogę poprosić o wsparcie - to zapraszam na tańce.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.