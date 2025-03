Maciej Pela wspomina, jak poinformował córki o rozstaniu z Kaczorowską: "Mówiłem, że mi też jest ciężko"

Tak Pela poinformował córki o rozstaniu z Kaczorowską

Pamiętam ten moment. Przez to, że to było na tyle świeżo po tym, jak dostałem decyzję o zakończeniu małżeństwa, to ciężko było mi w jakikolwiek sposób w tym uczestniczyć w pełni świadomie. Nie byłem wtedy w ogóle pogodzony z tą decyzją. Ja to dopiero przetrawiałem. Trudności pojawiły się dopiero później, gdy dziewczyny poczuły tę nową rzeczywistość (...). Wcześniej unikałem trudnych tematów, bo sam na terapii układałem te klocki. Teraz rozmawiam. Zwłaszcza z Emilką. Mówiłem jej, że mi też jest ciężko, mi też jest smutno - wyjaśnił Maciej Pela w wywiadzie.