Maciej Stuhr dziękuje wszystkim za wsparcie i uczula: "Jeśli niepokoi was czyjś stan, nie dzwońcie po wujka Mietka, tylko PO KARETKĘ"

W 2011 roku Stuhr przeszedł chorobę nowotworową, a 5 lat później zawał, więc jego organizm jest obecnie na tyle osłabiony, że do szpitala w innym mieście transportowano go helikopterem.

Paulina Młynarska dołącza do apelu Macieja Stuhra

Ponieważ mój Tato nie dorobił się póki co Facebooka, w jego i rodziny imieniu bardzo pragniemy podziękować wszystkim, którzy pomogli nam w ostatnich tygodniach! Każdej pielęgniarce, oddziałowym, ratownikom i fizjoterapeutom oraz oczywiście lekarzom wielkie dzięki i brawa dla Was! Dziękujemy z całego serca - napisał wzruszony. Dziękujemy także za wszystkie ciepłe słowa, które do nas nieustannie napływały! Komisarz Ryba wraca do akcji!