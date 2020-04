Maciej Stuhr "ROZPŁYWA SIĘ" nad Andrzejem Dudą: "Przystojny, rezolutny. Potrafi zmniejszyć zwiększającą się ilość wirusa w powietrzu"

Agata 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ludzie w większości to komletne dzbany. Naprawdę myślenie nie boli... przecież wybory to nie sam akt głosowania, to wszystko trzeba wcześniej przygotować, już teraz, a na to nie ma warunków. Urzędnicy odmawiają pracy bo boją się o swoje zdrowie, brakuje ludzi komisii wyborczych, Ludzie z urzędów dzwonią już do kogo popadnie żeby tylko było kogo posadzić w komisii bo wszyscy odmawiają. Tacy członkowie mają co najmniej 3 spotkania/zebrania przed wyborami, jak je zorganizowac, jak przeszkolić członków komisii??? Jak nie macie pojecia jak wyglada prztgotowanie wyborow to lepiej w ogole sie nie odzywajcie. To nie jest tak, że 10 maja sobie pojdziecie. Mnóstwo urzędników już teraz musi to przygotować, a nikt nie będzie narażać swojego zdrowia dla jakichś politycznych zachcianek.