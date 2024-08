Madonna rozpoczyna urodzinowy tydzień we Włoszech! Towarzyszy jej sporo młodszy mężczyzna (ZDJĘCIA)

Madonna , jako jedna z najważniejszych postaci popkultury, pozostaje na świeczniku od czterech dekad. Choć 65-latka ostatni album wydała w 2019 roku, nadal jest aktywna zawodowo i ochoczo remiksuje swoje stare przeboje, aby dotrzeć do młodszego pokolenia słuchaczy. Zaledwie kilka miesięcy temu ikoniczna artystka zakończyła dwunastą trasę koncertową, podsumowującą jej czterdziestoletnią karierę. Ostatnim przystankiem "The Celebration Tour" była plaża Copa Cabana w Rio De Janeiro. Koncert zgromadził rekordową publikę, której liczebność szacuje się na 1,6 mln osób i był transmitowany przez brazylijską telewizję. Mimo niewątpliwych sukcesów, to nie muzyczne dokonania królowej popu skupiają w ostatnim czasie uwagę mediów...

Od kilku lat kolorowa prasa koncentruje się głównie na rewolucjach w wyglądzie piosenkarki i jej burzliwym życiu prywatnym. Madonna nigdy nie ukrywała się ze swoim zamiłowaniem do zabiegów upiększających. Nawet najwierniejsi fani gwiazdy są jednak nieco zaniepokojeni drastycznymi zmianami w aparycji idolki , o czym piszą m.in. pod prowokacyjnymi fotkami, które wykonawczyni przeboju "Like a Prayer" regularnie wrzuca na swoje profile w mediach społecznościowych. Całkiem niedawno 65-letnia gwiazda opublikowała serię zdjęć, na których pozowała topless . Na jednym z kadrów można było zobaczyć tajemniczego mężczyznę.

W miniony weekend ten sam, sporo młodszy jegomość towarzyszył Madonnie podczas podróży do Europy. Paparazzi napotkali w niedzielę Madonnę i jej tajemniczego towarzysza we Włoszech. 65-latka miała na sobie czarne, szerokie spodnie, obszerny T-Shirt w tym samym kolorze, czapkę-bejsbolówkę i klapki na wysokiej platformie. Codzienny "look" gwiazdy uzupełniły wielkie okulary przeciwsłoneczne, które zakryły połowę twarzy piosenkarki. Ikona popu i jej potencjalny nowy partner wsiedli na pokład łódki i udali się do słynnej posiadłości duetu Dolce & Gabbana w Portofino.