Mądra-inaczej Viola Kołakowska cieszy się, że... jej dziecko ma rotawirusa. "JESTEŚMY URATOWANI"

Viola Kołakowska (z domu Kołek) ciężko i sumiennie pracuje na to, by zasłużyć sobie na miano największej "foliary" wśród celebrytek. Zapomniana aktorka uskuteczniała antyszczepionkową propagandę i nawet nie wierzy w coś takiego jak pandemia. Dała temu wyraz, atakując Piaska, który ciężko przechodził covid i musiał zostać hospitalizowany. Buńczuczna Kołakowska zwyzywała go wówczas od "marnych aktorów". Maseczko-sceptyczna partnerka Tomasza Karolaka przekonywała, że LGBT to "sekta"...