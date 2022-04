Maffashion pojawiła się na dwóch imprezach w ORYGINALNEJ sukience z sieciówki za 169 złotych. Internauci: "MISS SERWETA" (ZDJĘCIA)

Wtorkowy wieczór był dla stołecznych celebrytek świetną okazją do przypomnienia o sobie mediom i przeparadowania po czerwonym dywanie w krzykliwych kreacjach. Impreza Elle Style Awards 2022 zwabiła na ściankę spory tłum znanych lwic salonowych, w tym między innymi Agnieszkę Woźniak-Starak, Blankę Lipińską, Larę Gessler czy Julię Wieniawę.

Ta ostatnia swoim zwyczajem postarała się, żeby uwaga fotografów skupiała się właśnie na niej. Aktorka wystroiła się w mini spódniczkę, warte 5 tysięcy równie połyskujące szpilki oraz krótką czarną marynarkę z kryształowymi zdobieniami na piersiach (również za 5 tysięcy złotych). Koniec końców Nieoczywisty "look" 23-latki wzbudził dość skrajne emocje w sieci.

O ile opinie internautów co do stylizacji Wieni były podzielone, w przypadku kreacji Maffashion użytkownicy Instagrama byli raczej zgodni. Pleciona, dzianinowa sukienka z frędzlami z Zary, za którą blogerka zapłaciła jedynie 169 złotych, została okrzyknięta przez większość komentujących pod postem Jastrząb Post mianem "modowego koszmarka". Nie pomogły nawet pożądane przez fashionistki szpilki Balenciagi i torebka Chanel. Co więcej, znaleźli się też tacy, którzy zarzucili Julii próbę wzbudzenia sensacji poprzez... niewkładanie majtek.