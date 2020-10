Magda Gessler wspiera Strajk Kobiet: "Już nie możecie się chować pod spódnicę. NIE ZATRZYMACIE TEGO"

Symetykon 19 min. temu zgłoś do moderacji 16 7 Odpowiedz

Jak ja na to patrzę, na te dzieciaki, to zastanawiam się ile to lat zaniedbań ze strony państwa i rodziny, a także Kościoła. Rodzice nie rozmawiający z dziećmi na trudne tematy, właściwie wcale nie rozmawiający na żaden, brak miłości w rodzinie, w szkołach pranie głów przez lewackich nauczycieli homo typu Przemysław Staroń, a Kościół zapomniał by edukować na katechezach o podstawowych prawdach. Biedne chore z braku miłości i zainteresowania dzieci wyszły na ulicę. Wydaje im się, że o coś walczą, a są jedynie narzędziem w rękach skrajnej lewicy...