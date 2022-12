Magda Gessler wydyma usta, marząc o "bezpiecznym świecie". Podlizała się jej... Maja Staśko

Magda Gessler od lat uchodzi za jedną z najbarwniejszych osobowości polskiego show biznesu. Dzięki rzucaniu garnkami i patelniami w "Kuchennych rewolucjach" dorobiła się miana jednej z naczelnych polskich ekspertek z dziedziny kulinariów. Choć nie wszystkie odmienione przez Gessler lokale gastronomiczne odniosły sukces, a restauratorka często sama pada obiektem krytyki za zbyt wygórowane ceny, to wciąż cieszy się niesłabnącą popularnością. "Kreatorka smaku i stylu" może pochwalić się pokaźnym gronem wiernych fanów, którzy uważnie śledzą jej kolejne poczynania, zarówno na wizji, jak i w sieci.

Magda Gessler wydyma usta na nowym zdjęciu i marzy o "bezpiecznym świecie"

By nieco urozmaicić pozornie proste ujęcie, celebrytka namalowała na swym obliczu kilka kolorowych punktów - na jej tęczówkach znalazły się dwie błękitne kropki, na policzkach zaś pomarańczowe malunki prawdopodobnie mające imitować rumieńce. Publikując wspomniane zdjęcie, Gessler postanowiła zdradzić fanom, co chodzi jej po głowie.

Magda Gessler i Maja Staśko wymieniają uprzejmości w sieci. Słodko?

Pod najnowszym zdjęciem Magdy Gessler tradycyjnie nie zabrakło internautów. Do wpisu celebrytki odniosła się również Maja Staśko i w efekcie między restauratorką a aktywistką wywiązała się krótka dyskusja.

To też moje marzenie! - napisała Staśko.

@majastasko Jesteś wspaniała - odpowiedziała jej Gessler, na co Maja zareagowała czerwonymi serduszkami.

Bezpieczeństwo w świecie fizycznym to iluzja pani Magdo - oznajmił celebrytce jeden z internautów.

Jeden z komentujących postanowił za to porównać Magdę do... Julii Wieniawy. Prowadząca "Kuchennych rewolucji" nie ukrywała, że było to dla niej dość zaskakujące stwierdzenie.