Magda Modra i Marek Krupski lansują się na studniówce córki. Mia postawiła na BŁYSZCZĄCĄ suknię z rozcięciem. Klasa?

Magda Modra i Marek Krupski nie zaczęli zbyt najlepiej nowego roku. Małżonkowie, których od czasu do czasu możemy podglądać na kanapie w programach śniadaniowych lub jeszcze do niedawna testujących w telezakupach przedmioty odmieniające ludzkie życia, otrzymali intratną propozycję poprowadzenia koncertu prezydenckiego w Filharmonii Szczecińskiej. Ich występ, delikatnie mówiąc, nie spełnił oczekiwań widzów i organizatorów. Konferansjerom dostało się za nagminne zaglądanie do napisanych tekstów, mylenie nazwisk i tytułów przedstawianych kompozycji oraz nieposzanowanie dress code'u.