Magda Mołek dzieli się refleksjami po rozstaniu z mężem. "Cieszę się, patrząc na ludzi, którzy zbudowali szczęśliwy związek"

Takich par co się idealnie na całe życie dobiorą jest promil, reszta żyje na zasadzie albo przyjaźni co wcale nie jest złe, albo dla dzieci lub wspólnych interesów, albo ze strachu że już i tak nic innego się nie przydarzy albo ze strachu przed samotnością .. no pewnie byłoby jeszcze kilka innych powodów .. nie ma się co łudzić i im wcześniej człowiek to wie że miłość szybko mija i zostaje praca nad związkiem, tym lepiej.