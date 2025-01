Magda Mołek rozprawia o samodzielnym wychowaniu synów po rozstaniu: "Wiem, że jestem pracowita"

zgłoś do moderacji

Denerwują mnie takie baby po stokroć! Mamy już 2025 rok a one dalej pierdzielą do zanudzenia o roli matki w życiu dziecka, o tym jak ciężko pogodzić karierę macierzyństwem. Serio? Ile lat jeszcze będziecie o tym pierdzielić i zanudzać wszystkich dookoła?! Trzeba było nie rodzić i robić tylko karierę zawodową i nie zanudzać ludzi tymi dyrdymałami na temat opieki nad dzieckiem bo i tak wszystko za was robią niańki, wychowawcy na milionach zajęć pozalekcyjnych na które ciągniecie wasze zamęczone dzieci, a także cała świta asystentów, sprzątaczy i tak dalej!!!! Inna sprawa że Magda Mułek sama w sobie jest tak denerwująca, marudna, zgrywająca się na jakąś taką intelektualną eteryczną kobietę, kiedy de facto jest denerwującym telewizyjnym tworem który ma o sobie za wysokie mniemanie.