Magda z "Warsaw Shore" pokazuje, jak naprawdę wygląda w bikini: "Proszę, oto moja super figura" (FOTO)

Erm 14 min. temu zgłoś do moderacji 8 4 Odpowiedz

To po co te wieczne pozy żeby wyglądać na szczuplejszą i z nogami do nieba? Kompleksy. A pot weź idź z taką kobietą do łóżka. Na insta jedno a na żywo kompletnie co innego. Wygląda świetnie, po co te bezsensowne pozowanie i zaginanie rzeczywistości.