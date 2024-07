Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner spędzają razem czas na festiwalu teatralnym we Francji. Zdjęcie pokazał... Andrzej Chyra (FOTO)

Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner nigdy nie należeli do par, które przesadnie dzielą się prywatnością w mediach. Zdarzało im się wspomnieć o łączącej ich relacji w wywiadach, jednak nigdy nie aspirowali do miana insta-pary, która za każdym razem informuje, dokąd i po co podróżuje. Tym razem zrobił to jednak za nich ktoś inny.

Chyra pokazał zdjęcie Cieleckiej i Gelnera. Pojechali razem do Francji

Na instagramowym profilu Andrzeja Chyry pojawiła się fotorelacja z Festiwalu Teatralnego w Awinionie, który trwa do niedzieli, 21 lipca. Wśród różnych ujęć znalazły się zdjęcia architektury czy turystów, jednak to ostatnia z dodanych fotografii może być największym zaskoczeniem.

Widać na nim właśnie Cielecką i Gelnera, którzy relaksują się we własnym towarzystwie. Dla niektórych ciekawostką może być to, że kiedyś to Chyra tworzył parę z aktorką, a ich relacja budziła spore zainteresowanie mediów. Wspominał nawet o tym w niedawnym wywiadzie dla Żurnalisty.

Przede wszystkim media szukają sensacji. Nie miałem nawet świadomości, że to tak funkcjonowało powszechnie. Po prostu nie miałem czasu, żeby obserwować, co się dzieje wokół. Gdybym wiedział, to bym to lepiej rozegrał - wspominał.

Choć ich związek nie przetrwał, to dziś mają ich łączyć dobre relacje.

