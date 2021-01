Magdalena Narożna dementuje plotki o poronieniu. "Myślicie, że straciłam dziecko z Krzysiem..."

Dla mnie ostatnie dni nie należały do najlepszych. Życie jest kruche i nie zawsze sprawiedliwe , lecz zawsze trzeba podnieść głowę do góry i podążać dalej. A gdy jest obok osoba, na którą zawsze możesz liczyć, jest dużo prościej! Miłego i spokojnego wieczoru życzymy wszystkim - napisała.

Madziu, wiem co czujesz, dobrze wiem. Ja w poniedziałek straciłam nasze maleństwo w 26. tygodniu ciąży. Jest to dla mnie ogromny ból, którego nic nie jest w stanie ukoić. Ale ważne, że mam cudowne osoby wokół siebie, które pomagają mi przetrwać - napisała fanka.

Straciłam po prostu bliską osobę z rodziny, jest mi przykro. To były ciężkie dni dla mnie. Dziękuję wszystkim za miłe słowa, które do mnie dotarły. Osobom, które nie mają zielonego pojęcia o życiu innych, nie znają nawet tych osób, radzę po prostu ugryźć się w język i nie komentować. Nie wywoływać jakichś afer, bo nie każdy jest odporny psychicznie i niektórzy naprawdę na tym cierpią i bardzo to biorą do siebie. Więc naprawdę warto się zastanowić. A wam życzę dużo zdrówka i oby takich sytuacji było jak najmniej w życiu - dodała.