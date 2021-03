Magdalena Narożna optymistycznie o ślubie, dzieciach i partnerze: "Spełniam się jako KOBIETA I KOCHANKA"

Od jakiegoś czasu Magdalena Narożna dostaje też coraz więcej propozycji zawodowych, a na szklanym ekranie gości przy okazji udziału w programie Twoja Twarz Brzmi Znajomo . Jej popisy oczywiście budzą zainteresowanie, a była żona Dawida Narożnego nie marnuje też żadnej okazji do zwrócenia na siebie uwagi. Pokazują to m.in. wywiady, których Narożna udziela teraz niemal regularnie.

My się znamy ponad 20 lat. Uczyliśmy się razem w szkole podstawowej i w gimnazjum. Siedzieliśmy często razem w jednej ławce. Ale nigdy nie patrzyliśmy na siebie w taki sposób jak teraz . (...) Przyszedł czas, gdzie trafiliśmy na siebie w takim momencie życiowym, gdzie być może szukaliśmy nawet siebie w jakiś sposób. Dla mnie to jest przeznaczenie - twierdzi Magda.

Jak to zwykle bywa przy okazji takich wyznań, nie zabrakło też pytań o ponowne wyjście za mąż. Dowiadujemy się jednak, że Magda nie planuje obecnie żadnych życiowych rewolucji, a gdyby zmieniła zdanie, to nie chce medialnej ceremonii.

Nie czuję wewnętrznej potrzeby, aby zmieniać coś w aż taki sposób. Co będzie, to będzie, zobaczymy. Jesteśmy ludźmi, każdy ma swoje marzenia, pragnienia i gdzieś na jakimś etapie życiowym człowiek oczekuje czegoś więcej. Może w pewnym momencie stwierdzę, że chcę czegoś więcej. Na chwilę obecną jest dobrze tak, jak jest. Staramy się o siebie. Czasami ten krążek na dłoni sprawia, że zapominamy, aby starać się o tego drugiego człowieka i znikają uczucia, a ja nie chciałabym, aby tak się stało. Jeżeli my będziemy gotowi na to, żeby zmienić status swojego związku, to nie mówię nie i będę szczęśliwa, jak tak się wydarzy. (...) To jest ceremonia dla rodziny, dla najbliższych. Dla nas. Osób, które wkraczają w nowy etap i tego etapu są świadomi. Uważam, że tutaj nie potrzeba jakichś wielkich fanfar i wielkich imprez, setki gości - wyznała.