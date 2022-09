Magdalena Narożna pokazała, jak prezentowała się jako NASTOLATKA! Za czasów liceum wyglądała jak zupełnie INNA OSOBA (FOTO)

Magdalena Narożna jeszcze jakiś czas temu był znana tylko w kręgach fanów disco polo. W pewnym momencie jej kariera nabrała jednak rozpędu, co zagwarantowało jej awans do głównego nurtu rodzimego show biznesu. Pomocny okazał się w tym Instagram, a na profil celebrytki trafiały zdjęcia m.in. z wakacyjnego wypoczynku czy kolejnych fryzjerskich metamorfoz.

Magdalena Narożna wraca myślami do czasów liceum

Media społecznościowe bez wątpienia są naturalnym przedłużeniem kariery każdego celebryty. Tym razem zamiast do fryzjera, Magdalena Narożna wybrała się więc do szkoły, do której uczęszczała jako nastolatka. Wyraźnie zebrało jej się na wspomnienia, bo wyznała, że bardzo dobrze wspomina czasy licealne.