Magdalena Ogórek dystansuje się od Jarosława Jakimowicza. "Marzę, żeby przestano pytać mnie o ów epizod"

Zaczęło się, to co było do przewidzenia👍 Zwolennicy pis-uaru już zaczynają szukać swego miejsca, w krajach swoich mocodawców. Za jakiś czas główni członkowie tej zbrodniczej organizacji, zaczną zdawać relacje, nie tylko z Mińska, ale też z Moskwy, Petersburga. Dziwne że Macierewicz, jeszcze pozdrowień z Placu Czerwonego nie przysyła😏