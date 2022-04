Magdalena Ogórek miała BEZPRAWNIE dostać 50 tysięcy złotych od szkoły, którą kierował jej były mąż

Tobiasz 5 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Trafia mnie jak widzę ten wór kości , saczący codziennie na jedynce jad w serca rodaków. Śmie być moralizatoremi we wszystkim podpiera się Bogiem. To ja się Ciebie faryzeuszko pytam, czy wzięcie 50 tyś zł. za fikcyjne dokonane zlecenie, to była zwykła kradzież na szkodę młodych ludzi uczących się w tej szkole? Każdy uczciwy, bogobojny człek powie, tak to była zwykła kradzież.