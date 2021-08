Magdalena Stępień JUŻ WRÓCIŁA na Instagram! Pochwaliła się zdjęciem z tarasu byłej partnerki Jakuba Rzeźniczaka! (FOTO)

ankaa przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

no i dobrze, fakt że akcja z tym, że to jego była jest ostra ale to że się lubią to znaczy o ich dojrzałości, niby magda teraz odpala różne akcje ale wcale sie jej nie dziwie... nie wyobrazam sobie jak przeżyć takie świństwo