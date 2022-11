Magdalena Stępień o zbiórkach na leczenie syna: "Słyszałam różne wersje, że za te pieniądze kupiłam sobie MIESZKANIE, AUTO. Nie będę się tłumaczyła tym ludziom"

Asia 9 min. temu zgłoś do moderacji 16 2 Odpowiedz

Nie wiem jakim cudem takie stado Grażynek i Karynek dalej świecie wierzy Magdzie i staje w jej obronie. Przecież ta dziewczyna sama sobie przeczy. Też obserwowałam Magdę gdy zaczęła się choroba jej syna, i szybko zauważyłam że zwyczajnie mija się z prawdą. Jednego dnia potrafiła nadawać na Rzezniczaka, że on ja straszy, ona karmi piersią dziecko I jak straci pokarm (przez stres czyli przez Rzezniczaka) to mały będzie glodowal, że go nienawidzi, dziecko go nie zna itd.; kilka dni później on odwiedził syna i co? Jak dziś pamiętam, wstawiała stories z podpisem "Oliś jest silniejszy gdy ma OBOJE rodziców PRZY SOBIE". Idę o zakład że gdyby teraz Rzezniczak się do niej odezwał to poleciałaby do niego bez wahania. To jest kobieta ciężko zaburzona, i to od lat, kto pamięta Top Model z jej udzialem ten wie jakie cyrki odstawia w tym programie. Potem związek z Rzezniczakiem I cyrk kręcił się dalej. Będąc w Izraelu Magda wielokrotnie mówiła o tym, że na wszystko ma "podkladki" (ciekawy dobór slow swoją droga) I ludziom pokaże faktury. I co? Nic nie pokazała, bo to co raz wstawiła na stories nie można nawet nazwać fakturami, to była totalna pikseloza. Zastanawiam się jak można bronić tej kobiety? Tak, dotknęła jej niewyobrażalną tragedia, wspilczuje jej, ale to nei znaczy że jest teraz pod parasolem ochronnym! Nie moze traktować śmierci dziecka jako swoistej "karty ucieczki" od niewygodnych pytań, tak jak robi to Chajzer chociażby. Ona każdorazowo sama sobie przeczy, i tak ma od lat, nie jest to spowodowane śmiercią dziecka. Wg mnie pieniądze że zrzutki nr 1 zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem ofiarodawców i wieczny wstyd dla Magdy, że dalej baluje w mediach. Wmawiała wszystkim ze dziecko ma mieć eksperymentalne leczenie w Izraelu, a miał taką samą chemię jak w Polsce, o czym sama wspomniała w wywiadzie dla TVN. Ludzie naprawdę, zastanówcie się kogo wy bronicie...