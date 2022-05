Magdalena Stępień obchodzi 31. urodziny w Izraelu: "Wszystkie życzenia niech będą kierowane do mojego synka" (FOTO)

Weronika 48 min. temu zgłoś do moderacji 86 14 Odpowiedz

Porównujac zbiórkę na się pomaga dla Mikołajka Wesolowskiego, który również cierpiał na ten sam przypadek co Oliwier niestety zmarl w 2021 roku. To tam wszystko było przedstawiane na bieżąco, każdy szczegół przez mamę, pełny opis leczenia i zbiórki, zdjęcia chłopca czasem drastycznie bolesne z każdego badania dosłownie, każdy moment w szpitalu, podłączenie do urządzeń. Tam nic nie było ukrywane pełna szczerosc. A w tym przypadku wszystko usuwane na bieżąco, wiele niejasności, blokowanie ludzi. Nic nie wiemy tak naprawdę. Dziwna matka. Zobaczcie profil Mikołajka a jej. Jak się o tej chorobie wypowiadają inni lekarze, a co mówi Magda. Nic się nie klei z tego co przedstawia ta kobieta.