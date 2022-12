Magdalena Stępień odwiedza grób Oliwierka: "Wesołych Świąt mojemu dziecku w niebie"

Pati 1 godz. temu zgłoś do moderacji 373 69 Odpowiedz

Wpłaciłam na małego 200,- i szczerze nawet jeśli ta dziewczyna za moje pieniądze poszła do restauracji zjadła obiad i napiła się drinka ale chodź przez chwile nie myślała o tym co ja spotkało to na zdrowie jej, i wspaniale że mogłam jej chodź tak pomoc Niczego nie żałuje i życzę jej jak najlepiej, kto jak kto ale ona na to zasługuje Życie jest niesprawiedliwe i sama się o tym przekonałam Także i dla niej i dla mnie wszystkiego co najlepsze