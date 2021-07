Magdalena Stępień URODZIŁA! Jakub Rzeźniczak po raz drugi został ojcem (FOTO)

Asia 11 min. temu zgłoś do moderacji 11 2 Odpowiedz

To jest niesamowite, od małolaty ganiała za piłkarzami. Kto jest w tym światku, to ją dobrze zna:) W sumie to większość już nie gra zawodowo, tak dawno to było. Przylepiła się do mojego kolegi kiedyś i się odczepić nie mogła, jak już ją pogonił. Nawet mojego( już teraz męża) zaczepiała, żeby ją umawiał , żeby tylko zostać vag. No i kurczę, podziwiam za samozaparcie, dostała się do jakiegoś tam programu, piszą o niej na pudelkach. Ma o czym marzyła.