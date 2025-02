Magdalena Stępień wydała oświadczenie po emocjonalnym wyznaniu w "Królowej przetrwania". "Czułam, że muszę to zrobić"

Magdalena Stępień zabrała głos ws. swojego mocnego wyznania

Czasami, w trudnych momentach, ludzie podejmują decyzje, które nie zawsze są właściwe i nie zawsze wynika to z ich prawdziwego charakteru. Często pod wpływem silnych emocji czy presji, zachowanie może odbiegać od tego, czym chcielibyśmy się pochwalić. W przeszłości znalazłam się w bardzo trudnej sytuacji, która, niestety, wpłynęła na moje zachowanie. Opowiedziałam o tym w programie telewizyjnym, ponieważ czułam, że muszę to zrobić, by oczyścić siebie z sytuacji, w której fakt wystąpienia tego zdarzenia był wykorzystywany przeciwko mnie. Dziś wiem, jak ważne jest, by otwarcie mówić o takich doświadczeniach - pisała Magdalena Stępień na InstaStories.