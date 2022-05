Maja Bohosiewicz nie miała czasu zastanowić się, czy jest gotowa na drugie dziecko: "Byłam w drugiej ciąży TRZY MIESIĄCE po PIERWSZYM PORODZIE"

atc 14 min. temu zgłoś do moderacji 13 0 Odpowiedz

A niejaka AleksandraSzwed okazała się być jurorką w polskim jury ntEurow!zji ! No żarty jakieś? Ona co osiągnęła w śpiewaniu? Nic. Jedna z tych osób, co to są znani, że są znani. Promują ją pokazując na ściankach, tu wystąpiła w jakimś programie, a tam "zasiadła w jury". No ale angaż aż do czegoś takiego - za co?? Że grała "za dzieciaka" w serialu, który skończył się 14 lat temu, pod koniec ze spadającą popularnością?