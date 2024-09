Maja Ostaszewska hasa brzegiem morza, udostępniając zdjęcie TOPLESS. Tak celebrowała 52. urodziny

Maja Ostaszewska już wkrótce powróci na deski stołecznego Nowego Teatru, jednak póki co pracuje na planie nowej produkcji, której szczegóły są jeszcze owiane tajemnicą. Ostatnie dni urlopu wykorzystała na pobyt w słonecznej Grecji. To właśnie tam powstał kadr, który posłużył aktorce do wzbogacenia osobistych spostrzeżeń opublikowanych na Instagramie w dniu swoich urodzin.