Maja Ostaszewska równa z ziemią polskie szkoły: "KOSZMAR. Dzieci są zadręczone"

To może w ogóle ograniczmy się w szkole do kolorowania drwala i niech się tam tylko nauczą jako tako czytać i liczyć do 10. Po co zdobywać wiedzę o świecie, po co się uczyć, że życie to nie jest bajka i trzeba umieć wykonywać różne obowiązki, nie zawsze przyjemne. Zresztą wystarczy pooglądać kanał Matura to Bzdura i widać, jak ta "udręczona" młodzież jest wyedukowana. Brak im podstawowej wiedzy. Bez cienia wątpliwości patrzą na mapę świata, która jest do góry nogami, i nic im to nie przeszkadza. Nie potrafią nawet znaleźć Polski. A Argentyna to ich zdaniem kontynent. Niektórzy to powinni mieć orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej. Moja babcia po czterech klasy podstawówki wiedziała więcej od nich.