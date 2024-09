"Mała Ania" z "Warsaw Shore" po raz drugi została mamą! Jej mąż zdradził płeć i imię dziecka

Dzidziuś był powodem tego, że zniknęłam z Instagrama. Nie ukrywam, że chciałam mieć troszkę spokoju. Druga sprawa jest taka, że nie przechodzę ciąży źle, ale były takie dni, gdzie było mi naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Nie chcę, żeby ktokolwiek oceniał to, jaką będę mamą, jak sobie będę radzić z dzieckiem, bo ja to wiem najlepiej. Wiem, że będę najlepszą mamą dla swojego dziecka. Nikt nie wie, ile musieliśmy przejść. I jak już zobaczyłam te dwie cudowne kreski, to było najpiękniejsze, co w życiu przeżyłam i zobaczyłam - wyznała.