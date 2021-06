"Mała" Ania z "Warsaw Shore" o ciąży: "Chciałam ją ogłosić późno, żeby mieć ŚWIĘTY SPOKÓJ. Nikt nie wie, ile musieliśmy przejść"

gosc 18 min. temu zgłoś do moderacji 8 4 Odpowiedz

ja tam jej życzę jak najlepiej. Sama zanim zaszłam w ciążę byłam wieczna, skacowaną imprezowiczką bez krzty pokory. Wpadliśmy z moim chłopakiem i oboje musieliśmy się zmienić. Nie mieliśmy z tym żadnego problemu, myśląc o dziecku czerpaliśmy wręcz radosc z tego spokojnego życia, które zaczęliśmy prowadzić a jak urodził się nasz syn to aż sama siebie zszokowałam ze potrafię byc taka fajną mamą a mój facet tylko czekal az wroci z pracy i spędzi z małym czas. Teraz Wojtas ma juz 9 lat, mamy super relację i jesteśmy świetnym zespołem jako rodzina. Co z tego ze byla taka i siaka? Wazne jak teraz widzi życie a jeśli to prawda co pisze to idzie ku dobremu. Aniu powodzenia 😊 a imprezki wrócą w rozsądnych ilościach w swoim czasie bo mama tez człowiek 🤫