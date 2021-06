"Mała" Ania z "Warsaw Shore" POŚLUBIŁA Artura Sowińskiego! Pokazała obrączki i SUKNIĘ ŚLUBNĄ (ZDJĘCIA)

uwaga na marg... 15 min. temu zgłoś do moderacji 4 2 Odpowiedz

Kościół to wspólnota zwykłych ludzi. Nie trzeba być świętym, żeby być jego częścią, ale trzeba nad sobą pracować i rozumieć, po co się to robi. To taka uwaga do wszystkich krytykujących ślub kościelny. Wy też jesteście w Kosciele mile widziani, niech grzechy Was nie powstrzymują przed powrotem do Boga. A parze młodej oczywiście wszystkiego najlepszego :) (Co się czepiacie brody młodego, broda jak broda;)