Małgorzata Opczowska ZNIKA z "Pytania na śniadanie"? Tak odniosła się do sprawy: "NIE WIDZĘ POWODU"

W mijających tygodniach byliśmy świadkami kadrowej rewolucji w Telewizji Polskiej, przez co część jej pracowników już zasiliła szeregi prawicowej TV Republika. Od dawna mówi się jednak, że to nie koniec, a zmiany będą wkrótce widoczne także w paśmie rozrywkowym medialnego nadawcy. Chodzi w szczególności o "Pytanie na śniadanie", z którym miałaby się pożegnać część dotychczasowej ekipy.

Małgorzata Opczowska zniknie z "Pytania na śniadanie"? Zabrała głos

Pod koniec 2023 roku informowaliśmy, że w TVP zapadają pierwsze decyzje co do tego, czy i kto pozostanie w ich paśmie śniadaniowym po zmianach personalnych. Zgodnie z relacją naszego źródła część par prezenterów, jak na przykład Aleksander Sikora i Małgorzata Tomaszewska czy Izabella Krzan i Tomasz Kammel, mogą spać spokojnie. "Góra" duma jednak nad tym, co dalej z Tomaszem Wolnym i Małgorzatą Opczowską.

Wolny wziął długi urlop, ale ma bardzo prawicowe poglądy i prowadził "Panoramę". Podobnie sprawa wygląda z Opczowską, która co prawda w ostatnim czasie prowadziła w TVP Info tylko lifestylowy "Wstaje Dzień", to wcześniej czytała też serwisy... Zobaczymy, co przyniosą najbliższe dni - powiedziała nam osoba związana z "Pytaniem na śniadanie".

Plotek donosił z kolei, jakoby Popek i Opczowskiej nie uwzględniono w grafiku na styczeń, co budzi poważne wątpliwości co do ich przyszłości w programie. Druga z pań jest w dość kłopotliwej sytuacji, gdyż jej mąż, Jacek Łęski, stracił z kolei pracę w TVP Info. Plejada postanowiła więc zapytać Małgorzatę, czy ta dostała już jakąś informację w tej sprawie.

Nie mam takich informacji - przekazała.

Co więcej, twierdzi, że nie widzi powodu, dla którego miałaby wylecieć ze śniadaniówki TVP. Jednocześnie zapewnia o swoim profesjonalizmie i o tym, że widzowie ją lubią i przesyłają jej dobrą energię. Ciężko jednak stwierdzić, czy to wystarczy...

Swoją pracę uwielbiam i zawsze daję z siebie 100 procent, widzowie to doceniają, dostałam ostatnio bardzo dużo wsparcia z ich strony i dobrej energii - wyjaśnia. Nigdy też nie było zastrzeżeń co do mojej pracy, zawsze do powierzonych mi zadań podchodzę profesjonalnie. Nie widzę zatem powodu, dla którego miałoby to się zmienić.

O ewentualnych zmianach dowiemy się zapewne już wkrótce. A Wy trzymacie kciuki za jej powrót na antenę?

