Małgorzata Ostrowska-Królikowska pokazała, jak spędza czas z WNUKIEM. "Lubię tę zwyczajność życia" (FOTO)

Moja matka też jedne wnuki wywyższa i chwali, a inne ma gdzieś. Tak nawet nie jest moja teściowa a matka, dzieciom siostry kupuje prezenty, daje pieniądze a moim nic, bo mieszkamy za granicą i rzekomo nie ma "jak". To nic, że żyjemy w dobie PayPali i przelewow bankowych. I żeby nie było - nie oczekuje niczego, tu nie chodzi o rzeczy materialne, ale skoro daje jednym, to dlaczego omija drugich? Najbardziej smuci mnie, że moje dzieci to widzą, jak są traktowane , gdy jedziemy do Polski i ona opowiada jak dzieci siostry się dobrze uczą , jakie są grzeczne, a jeśli chodzi o moje dzieci, to nie pamięta nawet, w której są klasie. A potem na wielki żal, że nie zadzwoniły na dzień babci, gdzie ona ma telefon, ma FB i na dzień dziecka, na urodziny wcale o nich nie pamięta. Smutne.