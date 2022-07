Małgorzata Rozenek w szortach i topie odwiedza z Radosławem i Heniem stragan z owocami (ZDJĘCIA)

W życiu Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana ostatnio sporo się działo. W dużej mierze miało to rzecz jasna związek z przeprowadzką pary do nowej willi wynajmowanej za 30 tysięcy miesięcznie. Z pomocą profesjonalnej ekipy "Architekt Porządku" Małgosia sprawnie poradziła sobie z procesem urządzania nowego gniazdka, który ochoczo relacjonowała w sieci. Zdążyła już także zaaranżować ogród z basenem. Niedługo po zmianie miejsca zamieszkania media obiegły pogłoski o nowej zawodowej roli Rozenek. Celebrytka ma wkrótce zostać jedną z prowadzących "Dzień Dobry TVN". Pudelkowi udało się ustalić, że angaż Małgosi do śniadaniówki jest już niemal pewny. Wiemy również, kto prawdopodobnie będzie towarzyszył jej na ekranie.