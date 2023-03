Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan w tenisówkach za 8 TYSIĘCY pozują na premierze książki o Jerzym Kalibabce (FOTO)

Poeta 8 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Ach jak państwo Majdany pięknie wyglądają i jakie super ciuchy made in China mają a lord Radosław bielą butów zachwyca i pewnie w nich do Zatoki Sztuki cichutko do małolat pełen sexi popędu jak królik pokica!