Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan zdradzają przepis na "ZA*EBISTY SEKS" W KAMPERZE: "Zaparkuj tak, żeby się nie zsunął"

Sąsiedzi patrzą na nas, bo nie pozasłanialiśmy okien i jest zapalone światło. Szedł taki nasz sąsiad ze spanielami, bardzo go pozdrawiamy (on wie, o kogo chodzi). No i tak idzie i widzi, że my siedzimy w tym kamperze i się tak dziwnie patrzył - zaczęła Rozenek.