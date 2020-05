Małgorzata Rozenek już nie może doczekać się porodu: "Te ostatnie dni są DOSYĆ TRUDNE"

Czuję się wspaniale, cieszę się, że to już się kończy, tak szczerze mówiąc. Bo , jak widzicie po mnie, jest mnie coraz więcej i każda mama w ciąży wie, że te ostatnie dni, tygodnie, są dosyć trudne. Ale już czujemy atmosferę tego wielkiego święta, że to się niedługo wydarzy. I powiem wam, mimo że to jest moje trzecie dziecko, to cały czas czujemy ogromną radość, taką tremę trochę - wyznała.

"Perfekcyjna" zdradziła także, że jej synowie nie mogą doczekać się braciszka.

Stanisław i Tadeusz są naprawdę bardzo szczęśliwi i bardzo mi się podoba to, że nie wstydzą się okazywania tej radości tego, że też czekają z nami równie podekscytowani, więc cieszymy się wszyscy. To jest piękny czas dla naszej rodziny - stwierdziła wzruszona celebrytka.

Przed Bożym Narodzeniem, kiedy Staś pisał list do Mikołaja, poprosił o prezenty dla swojego nienarodzonego jeszcze braciszka - wtrącił Radzio.