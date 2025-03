Małgorzata Rozenek kłóci się z fankami pod postem o suplementach: "NIGDY NIE UKRYWAŁAM, że moja metamorfoza to efekt wielu działań"

W rodzimym show-biznesie nie brakuje znanych osobistości, które oprócz "talentu" mają również prawdziwą smykałkę do interesów. Popularność z biznesem umiejętnie od wielu lat łączy Małgorzata Rozenek, która jest niewątpliwie jedną z najbardziej zapracowanych polskich celebrytek.

Małgorzata Rozenek kłóci się z fankami

Suplement Forever Young [tłum. wiecznie młoda]. Omg, kto w to wierzy? - napisała jedna z internautek.

Serio, Forever Young to sztos! Ma 8 mocnych składów i naprawdę czuć różnicę - skóra, włosy, paznokcie, energia, wszystko na plus. No mówię ci, działa! Spróbuj i zobaczysz różnicę - odpowiedziała celebrytka.