Małgorzata Rozenek nie odpuszcza. Po słowach rzeczniczki UOKiK deklaruje: "Zawsze zależało mi na transparentności. Rozstrzygnie sąd"

Małgorzata Rozenek stanowczo odpowiada na słowa rzeczniczki UOKiK

Dostrzegam walor edukacyjny w działaniach UOKiK w zakresie oznaczania treści reklamowych, jednak nie powinno być tak, że obywatele są karani za nieprzestrzeganie niejednoznacznych przepisów - deklaruje. Sam fakt, że urząd opublikował rekomendacje dopiero w 2022 roku, potwierdza, że choć regulacje rzeczywiście istniały od 2007 roku, to budziły one wiele wątpliwości i wymagały dostosowania do obecnych realiów. O tym, czy Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z 2007 roku jest właściwym punktem odniesienia w kontekście pracy influencerów, rozstrzygnie niezawisły sąd. Ze swojej strony mogą powiedzieć jedno: zawsze zależało mi na transparentności. Dlatego od momentu, kiedy w 2022 roku pojawiły się rekomendacje UOKiK, stosuję się do nich w swojej pracy.