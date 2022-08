Małgorzata Rozenek odpowiada na pytanie o WAGĘ i zapewnia: "JEM CZEKOLADĘ"

Małgorzata Rozenek ostro trenuje, by móc pochwalić się wyrzeźbioną sylwetką. Celebrytka - jak dowiadujemy się z jej codziennych, instagramowych relacji - z samego rana pędzi do Healthy Center by Ann, gdzie wylewa siódme poty pod okiem profesjonalnego trenera personalnego. Efekty ciężkiej pracy przy skomplikowanych maszynach widać już na pierwszy rzut oka. Co więcej, Gosia wcale nie zamierza zwalniać tempa.